Беланда пропустит Кубок Африки из-за перелома пальца

Как сообщает katibin.fr, полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, выступающий за «Ниццу» на правах аренду, вынужден пропустить Кубок африканских наций-2017.
Причина - сломанной палец игрока сборной Марокко. Врач марокканской федерации футбола после осмотра Юнеса подтвердил, что на восстановление футболиста потребуется несколько недель.
Ранее Беланда обвиняли, что он симулировал травму, чтобы намеренно пропустить КАН.
Источник — Динамомания
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