Беланда пропустит Кубок Африки из-за перелома пальца

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Динамо определилось с первым спарринг-партнером на сборах 22:09 — paztat хоть и разминка после отпуска, но все же можно было выбрать и посильнее команду

Борнмут - Арсенал 22:08 — viktor112007 у Арсенала вообще защита есть? как так можно играть? я в ахуе!

Луис Адриано переходит в Спартак 22:03 — Дмитрий Высотский А чего так сильно тебя чечены беспокоят,кастрюля,очко чешется?Да ты не парься,как имели твою усра...