Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украинец Гудыма покинул польский клуб

26-летний нападающий покинул «Хробры

  • 03.01.2017 21:23
  • 309 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Украинский нападающий Владимир Гудыма покинул «Хробры», сообщает официальный сайт польского клуба.

26-летний футболист в минувшем сезоне Первого дивизиона Польши провел за «Хробры» 19 матчей и забил два мяча.

В Украине Гудыма выступал за «Карпаты» и тернопольскую «Ниву». Также он вызывался в молодежную сборную Украины, в составе которой сыграл пять поединков и забил один мяч.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.