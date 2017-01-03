Украинец Гудыма покинул польский клуб

Украинский нападающий Владимир Гудыма покинул «Хробры», сообщает официальный сайт польского клуба.



26-летний футболист в минувшем сезоне Первого дивизиона Польши провел за «Хробры» 19 матчей и забил два мяча.



В Украине Гудыма выступал за «Карпаты» и тернопольскую «Ниву». Также он вызывался в молодежную сборную Украины, в составе которой сыграл пять поединков и забил один мяч.

Источник — MatchDay

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