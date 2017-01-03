«Суркис сказал моему агенту: «Больше никого в Динамо не привезешь»

© sport-express.ru. Жано Ананидзе

Грузинский легионер «Спартака» Жано Ананидзе вспомнил, как 12 лет назад занимался в динамовской академии, а потом - сбежал в Москву.

- Играл в Кобулети и батумском «Динамо». А Челе в 2005-м предложил отцу отправить меня в Киев на просмотр.

– Сколько он длился?

– Неделю. Я вместе с сыном Челебадзе приехал, Георгием. Он тоже 1992 года рождения. Меня оставили, его – нет.

– Тренеры в динамовской академии что надо?

– У меня был Сан Саныч Лысенко. Это он вырастил Шевченко. Потрясающий тренер. Счастье, что я к нему попал. Жили на базе в Нивках. Условия шикарные, два поля, школа под боком.

– Но в Киеве вы не задержались.

– Вызвали меня в юношескую сборную Грузии. Возвращаемся в Кобулети – начинается война 2008-го. Из Киева звонки: «Где ребенок?!» Челе отвечает – война, опасно лететь! Тут в федерацию приходит запрос от «Спартака» – заинтересован, мол. Садимся втроем, думаем: что делать? Папа спрашивает: «Что значит – «заинтересованы»? Зовут на просмотр или на контракт?»

– Странно было бы – футболист киевского «Динамо» приезжает на просмотр в «Спартак».

– Вот именно. В Киеве такое точно не поняли бы. Здесь бы не подошел – а туда уже дорога закрыта. Смоленцев сказал: «Поглядим, как Джано в спартаковский футбол впишется». Стало ясно – если плохо сыграю, поеду домой. Ситуация – пятьдесят на пятьдесят. Но рискнули. Первую тренировку провел со своим возрастом. На следующий день тренировался с пацанами годом старше. Двусторонку отыграл, забил четыре.

– Кстати, вам будет интересно. Лет шесть назад Челебадзе нам в интервью озвучил иную версию вашего отъезда из Киева. Будто отчислил вас тренер Анатолий Крощенко.

– Может, и был такой. Мне запомнился только Лысенко. Тренеров в академии много, они же меняются по возрастам. А отчисления не было. Я просто не вернулся в Киев. Полтора месяца оттуда названивали Челебадзе: «Где Джано?!» Когда выяснилось, что я в «Спартаке», ему набрал Суркис: «Больше никогда и никого ты сюда не привезешь».

– Так и вышло?

– С того дня на Украину Челе футболистов не возил. Все пути перекрыли. По нему этот переход сильно ударил.

– Еще он обмолвился, что в Киеве вас планировали заиграть за сборную Украины.

– Да, отцу хотели оформить украинское гражданство, прописать в какой-то деревне около Черновцов. Я отказался.

– Почему?

– Потому что я – грузин!

– Прекрасное объяснение.

– В сборную Грузии меня впервые вызвали в 16 лет. Не передать словами, какое это ощущение – выступать за свою страну!

Источник — Спорт-Экспресс в России

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