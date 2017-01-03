ОФИЦИАЛЬНО: Пол Клемент - главный тренер Суонси

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«Суонси» официально подтвердил назначение Пола Клемента на должность главного тренера. Англичанин заключил с валлийским тренером контракт на два с половиной года.Напомним, нынешний сезон 44-летний Клемент начинал в «Баварии» в качестве помощника Карло Анчелотти, которому он также ассистировал в «Челси», «Реале» и ПСЖ.

Однако Пол никогда не скрывал своих амбиций относительно самостоятельной тренерской карьере и еще в прошлом сезоне успел поработать с «Дерби».

Сейчас Клемент решил взяться за последнюю команду Премьер-Лиги, которая в этой кампании успела сменить уже двух наставников, попрощавшись и с Франческо Гвидолином, и с Бобом Брэдли.

«Мы рады назначением Пола Клемента в качестве нашего нашего нового главного тренера. Пол не только поработал с некоторыми из крупнейших клубов Европы, но и с некоторыми из самых лучших игроков мира».

«Силой «Суонси» на протяжении многих лет было качество футбола, который мы отрабатываем на тренировочном поле. Это всегда было залогом нашего успеха. У меня нет никаких сомнений, по Пол не только поможет нам восстановить эту футбольную веру, но и некоторую гордость, в которой клуб так сильно нуждается», — сообщил президент «Суонси» Хью Дженкинс.

Источник — Fapl.ru

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