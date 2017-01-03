Геннадий ОРЛОВ: «Не назвал бы Луиса Адриано суперигроком»

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Известный российский футбольный эксперт – о трансфере Витселя и Луиса Адриано

– Как восприняли новость об отъезде Витселя в Китай? Деньги правят миром?

– Это его личное решение. Витсель не скрывает, что деньги нужны семье. Аксель сейчас в Румынии, у него жена оттуда. Видимо, сделал такой выбор на семейном совете. Зачем вникать в эту историю? Нужно сказать ему спасибо за время, проведенное в «Зените».

– То есть вы не в числе тех, кто обвиняет бельгийца в меркантильности?

– Я вообще не в числе тех, кто кого-то обвиняет. Я всем сочувствую, особенно футболистам. Дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола. Почему бы не воспользоваться таким шансом? Ведь посмотрите, сколько людей пропадает из поля зрения после завершения игровой карьеры. Как им трудно войти в жизнь… Они же не понимают, что нужно обрести новую профессию. Были в центре внимания, а тут все обрывается. И про него потом говорят: «А это кто? А, он когда-то играл там-то… Ну-ну». Спорт – жестокая штука. Сегодня ты нужен всем, а завтра о тебе все забыли.

– Но переход в «Ювентус» стал бы, согласитесь, красивой историей?

– Не знаю. А для чего? А заиграл бы он там? И потом «Ювентус» никак не может выиграть Лигу чемпионов. У них свои проблемы. А возьмите, например, бразильца Оскара, который выступал в «Челси», а потом уехал в Китай. А ведь он моложе Витселя. Из «Челси» – в Китай! Видимо, они думают о будущем. Единственное, меня удивило, что Витсель не к Виллаш-Боашу поехал и не к Халку, а к Каннаваро. Я уважаю его решение. Нет смысла ломать копья и рассуждать, что было бы лучше. Мы сидим на диване, а он просчитывает все варианты для себя.

– Как оцените вклад Витселя в успехи «Зенита»?

– Огромный вклад. Огромный! Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец – не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.

– В чем же его «фишка»?

– Отбор под 90 процентов! Не проигрывает единоборства, а ведь еще и пас может отдать.

– Один из сильнейших легионеров в России за последние годы?

– Второй после Халка. Второй.

– Вас не пугает трансферная активность «Спартака»? Красно-белые вот-вот подпишут Луиса Адриану, возможности которого, кстати, прекрасно знает Мирча Луческу по донецкому «Шахтеру».

– Я видел Адриану в деле. Не назвал бы его суперигроком. Но это же вопросы рынка. Что ж, пусть «Спартак» укрепляется, пусть ЦСКА укрепляется. Чем выше станет уровень наших клубов, тем лучше.

– Недавно вы назвали полузащитника «Крыльев» Молло секонд-хэндом. А Луис Адриану, по-вашему, не едет с ярмарки?

– Секундочку. Поясню про Молло. Он не тот легионер, который играет за сборную Франции. Он хороший футболист, но только не отличный. Вот в чем вся соль. Я считаю, что в Россию нужно звать отличных исполнителей. А так, наши клубы заполнены второразрядными по европейским меркам игроками. Ну как нам подняться?

– Луис Адриану – второразрядный футболист?

– К нам же попал Жулиану, и потом его из «Зенита» стали приглашать в сборную Бразилии. Шанс нужно давать каждому. Возможно, Адриану – исключение из правил, который поднимется выше и поднимет наш футбол. Но в принципе, при наличии такого числа легионеров, как нам своих ребят развивать? Молло помогает «Крыльям» не вылететь. Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он секонд-хэнд, а то, что секонд-хэнд заполнил наш футбол. Вообще очень многое печалит…

Источник — Спорт-Экспресс в России

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