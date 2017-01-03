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Александр СНИЖКО: «Разговоры об отставке Шищенко ходили»

Полузащитник «Буковины» - об отставке тренерского штаба

  • 03.01.2017 19:51
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Александр Снижко
© Александр Снижко

Полузащитник «Буковины» Александр Снижко подвел итоги первой части сезона и прокомментировал отставку Сергея Шищенко с поста главного тренера команды.

— Александр, доволен ли своими выступлениями в первой части сезона?
— Прежде всего, доволен игровым временем, которое мне предоставил тренерский штаб. Хотелось бы еще забить хоть один мяч. Этого, к сожалению, сделать не удалось.

— Какие матчи можешь занести себе в актив?
— Выделю две игры. Это домашняя встреча с «Десной» (0:1) и поединок в Краматорске против «Авангарда» (1:1).

— По ходу сезона тебя использовали на одной позиции или приходилось играть на разных?
— Можно сказать, что на одной. Хотя бывало, по ходу некоторых матчей приходилось перестраиваться и опускаться на позицию второго опорного полузащитника.

— Уход из «Буковины» Сергея Шищенко удивил?
— Не особо, ведь разговоры о возможной отставке главного тренера уже ходили. Но немного расстроен, так как мне импонировал стиль его работы.

— О новом наставнике информации нет?
— Пока нет.

— Какие у тебя планы? Интерес со стороны других клубов есть?
— У меня еще полгода контракта. Официальных предложений не поступало. Так что пока все мысли о «Буковине».

Источник — ФК Буковина

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