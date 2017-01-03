ОФИЦИАЛЬНО: Аксель Витсель продолжит карьеру в Китае

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Аксель Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и провёл за 5 сезонов в Петербурге. За это время бельгиец провел 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник — ФК Зенит

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