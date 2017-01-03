Джоуи Бартон вновь стал игроком Бернли

Бывший игрок «Рейнджерс» Джоуи Бартон вернулся в «Бернли».
Хавбек выступал за «Бернли» в сезоне 2015/2016 и помог команде выйти в Премьер-лигу, однако, летом перешел в «Рейндержс», откуда был выгнан по ходу сезона из-за конфликтов в команде.
С «Бернли» Бартон подписал контракт до конца сезона.
Источник — Sport.ua
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