Джоуи Бартон вновь стал игроком Бернли

© telegraph.co.uk. Джоуи Бартон

Бывший игрок «Рейнджерс» Джоуи Бартон вернулся в «Бернли».

Хавбек выступал за «Бернли» в сезоне 2015/2016 и помог команде выйти в Премьер-лигу, однако, летом перешел в «Рейндержс», откуда был выгнан по ходу сезона из-за конфликтов в команде.

С «Бернли» Бартон подписал контракт до конца сезона.

Источник — Sport.ua

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