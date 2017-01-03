Максим ФЕЩУК: «Есть предложения из Казахстана»

© © fpl.ua. Максим Фещук

Украинский нападающий Максим Фещук, покинувший «Дачию» в этой зимней паузе, кратко прокомментировал причину своего ухода из клуба, а также возможные варианты продолжения карьеры.

- Почему расторг контракт с «Дачией»? Думаю, лучше спросить об этом у руководства молдавского клуба. У меня есть предложения от клубов из казахстанского чемпионата. Мне нравилось играть за карагандинский «Шахтёр». В Казахстане очень приятная атмосфера. Там действительно наслаждаешься футболом и не думаешь о каких-то сторонних вещах, — сказал футболист.

Напомним, Максим Фещук пополнил ряды «волков» около года назад, и за прошедшее время сумел забить 11 голов. В первой части сезона 2016/17 Фещук стал лучшим бомбардиром «Дачии», забив семь голов.

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