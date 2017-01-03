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Гендиректор Тосно: «У Милевского положительная динамика»

Вячеслав Матюшенко утверждает, что украинский футболист прибавляет в игре

  • 03.01.2017 18:25
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выразил надежду, что нападающий Артем Милевский прибавит во второй части сезона. На данный момент 31-летний украинский футболист провел в чемпионате ФНЛ восемь матчей и не забил ни одного мяча.

– Милевский остается в «Тосно»?
– Да, он у нас, – сказал Матюшенко. – Все по-старому. Никаких изменений в «Тосно» нет. Только Альшин из «Факела» добавился.

– Милевский разочаровал в первой части сезона?
– У него все-таки было мало игрового времени. Он иностранец. Из-за лимита не получалось часто выходить на поле. Могу сказать, что динамика у него положительная. Прибавляет в игре, на тренировках старается, работает. Кондиции возвращаются. Приходит в норму. Сейчас пройдет с командой сборы, посмотрим, как будет выглядеть. Он ведь к нам пришел без предсезонки, много пропустил. Долго втягивался.

– У него контракт рассчитан по схеме 1+1?
– Да. Все верно. Хочется, чтобы он заиграл и принес нам пользу.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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