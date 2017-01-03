Артем ФИЛИМОНОВ: «Я остаюсь в Украине»

© ФК Черноморец. Артем Филимонов

Экс-полузащитник «Черноморца» Артем Филимонов рассказал, что продолжит свою карьеру в чемпионате Украины.

В первых числах нового года Черноморец объявил о расставании с двумя своими лидерами — голкипером Евгением Боровиком и полузащитником Артемом Филимоновым. С первым одесситы расторгли контракт по обоюдному согласию, а со вторым не было продлено предыдущее соглашение.

«Пришло время уходить. У меня закончился контракт с Черноморцем, и я понял, что пришла пора двигаться дальше. Это было нелегкое решение, ведь на данный момент эти четыре года в Одессе были лучшими мой карьере. У нас сложился прекрасный коллектив, настоящая семья. Но пришло время двигаться дальше и осуществлять перемены в своей карьере», — сказал Филимонов

Где футболист далее продолжит карьеру, точно пока неизвестно. Но вместе с этим Артем признался, что останется в Украине.

«Здесь пока нечего комментировать, говорить о новом клубе еще рано. Но все должно решиться в ближайшее время, чтобы с новой командой отправиться уже на первые зимние сборы. Останусь ли я в Украине или уеду в зарубежный клуб? Нет, остаюсь в нашем чемпионате».

С Черноморцем Филимонов расстался на мажорной ноте, оставив об одесском периоде своей карьеры только наилучшие воспоминания.

«Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех-всех в Черноморце, кто был со мной в эти годы. Это и президент Леонид Михайлович Климов, благодаря усилиям которого Черноморец и дальше остается на футбольной карте Украины. Это и наш генеральный директор Сергей Степанович Керницкий и вице-президент клуба Сергей Павлович Сиволап — эти люди всегда обеспечивали клубу отменные условия и отменный стадион. Конечно же, очень важную роль в моей карьере отыграл Сан Саныч Бабич — это действительно человек с большой буквы, который в свое время поверил в меня и дал возможность развиваться. Само собой, я очень благодарен и всему тренерскому штабу вместе с помощником Бабича Александром Анатольевичем Грановским».

«Отдельный поклон от меня и одесским болельщикам, которые всегда поддерживали нашу команду. Возможно, не всегда всем нравилась моя игра, где-то я играл грубовато… Но в любом случае я всегда бился за Черноморец до конца и отдавался полностью во всех матчах».

22-летний Артем Филимонов пребывал в системе Черноморца с 2012 года, дебютировав в УПЛ весной 2015-го.

В текущем сезоне на счету опорного полузащитника, который продолжительно время был капитаном Черноморца, 16 матчей и 1 гол за одесситов.

Источник — Sportarena

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