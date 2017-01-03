Буффон, Габбиадини, Гори и Маммарелла получат по Синему мячу

Опрос, проводимый в итальянских СМИ среди любителей футбола, назвал четырех лучших игроков в национальных сборных Италии в футболе и его других видах. Ими стали Джанлуиджи Буффон (38 лет, сборная Италии по футболу, голкипер), Мелания Габбиадини (33 года, женская сборная Италии по футболу, нападающий), Габраиэле Гори (29 лет, сборная Италии по пляжному футболу, нападающий) и Стефано Маммарелла (32 года, сборная Италии по футзалу, голкипер).

В опросе приняли более 15 тысяч любителей спорта, которым предстояло делать выбор из 20 кандидатов – по 5 в каждой номинации.

Джанлуиджи Буффон в своей категории победил со значительным отрывом – набрав 37 процентов голосов, голкипер «Ювентуса» опередил Андреа Белотти (25%), Леонардо Бонуччи (19%), Андреа Барцальи (9%) и Чиро Иммобиле (8%).

Самая же напряженная борьба за звание лучшего развернулась в футзале, где знаменитый Стефано Маммарелла, который из-за травмы пока не играет за «Аква&Сапоне», лишь незначительно опередил Алекса Мерлима, выступающего за лиссабонский «Спортинг» – 31% против 29%.

Лауреаты проводившего опроса по традиции награждаются специальным призом, который носит название «Pallone Azzurro» («Синий мяч»).

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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