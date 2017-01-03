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Динамо определилось с первым спарринг-партнером на сборах

21-го января киевляне сыграют против «Санкт-Паули»

  • 03.01.2017 17:19
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

14 января для игроков киевского «Динамо» завершится отпуск. В этот же и на следующий день игроки первой, молодежной и юношеской команд пройдут плановое межсезонное медобследование, после чего в понедельник, 16 января, команда отправится в Испанию, где проведет тренировочный сбор.

В первые несколько дней подопечные Сергея Реброва будут втягиваться в тренировочный процесс и набирать кондиции, а 21 января «Динамо» проведет контрольный матч против команды второй немецкой Бундеслиги, «Санкт-Паули».

После 17-ти туров 2-й Бундеслиги, которая ушла на месячный перерыв, «Санкт-Паули» занимает последнее, 18-е место.

Источник — ФК Динамо Киев

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