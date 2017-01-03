Сергей ШИЩЕНКО: «Суркис еще может исправить ошибку»

Сергій Шищенко вважає, що не варто здіймати галас навколо того, що Шовковському і Гусєву не дали можливості попрощатися.
«Не треба робити трагедії з того, що Шовковський та Гусєв тихо завершили кар’єру, - сказав Плюс Спорту Сергій Шищенко, - Так, треба було дати їм можливість попрощатися з фанатами. Нам треба брати приклад із Західної Європи. Олівер Кан після свого останнього матчу обмотав себе прапором «Баварії» і прощається з фанатами. Стівен Джеррад тримає за руки трьох маленьких дівчат і чує оплески уболівальників «Ліверпуля». Таких прикладів багатенько. Та все одно Ігор Суркіс ще може виправити помилку, якщо зорганізує прощальний матч Шовковському та іншим гравцям».
Источник — ПлюсСпорт
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Все никак не пойму, с какого эти углекопы постоянно комментируют жизнь клуба Динамо? С таким же успехом он, как подземный житель, мог бы сказать тоже самое о своем клубе: "ахметов еще может исправить ошибку, если организует прощальный матч Шевчуку и остальным игрокам".
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