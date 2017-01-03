Зачем ПСЖ Дракслер?

© ФК ПСЖ. Юлиан Дракслер

Ряды «Пари Сен-Жермен» пополнил Юлиан Дракслер, подписавший с французами контракт до 2021 года. Ожидается, что футболист сборной Германии разнообразит игру парижан в нападении, а с ней у клуба в последнее время проблемы.

«ПСЖ», становившийся чемпионом четыре раза подряд, уступает в текущем французском первенстве «Ницце» и «Монако». В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА команда Уная Эмери вышла со второго места и за путевку в 1/4 финала сразится с «Барселоной».

Паржинам был необходим импульс, и они выложили круглую сумму за 23-летнего полузащитника. Дракслер уже присоединился к «ПСЖ» и сегодня вылетит с новыми одноклубниками в Тунис, где проведет товарищеский матч с «Клаб Африкен».

«ПСЖ», вроде, не испытывает недостатка в классных атакующих хавбеках и вингерах. В их числе Анхель Ди Мария, Атем Бен-Арфа, Лукас, Хавьер Пасторе и приобретенный летом Хесе, но в нынешнем сезоне они едва ли демонстрируют свой истинный потенциал, чему в немалой степени способствовали травмы. Пожалуй, лишь Лукас был близок к своей оптимальной форме.

Первый матч бундеслиги за «Шальке» Дракслер сыграл в 2011-м, став в 17 лет и 111 дней самым молодым дебютантом гельзенкирхенцев. По словам Эмери, теперь «ПСЖ» сможет играть более вертикально, а сам новичок будет активно раздавать голевые передачи. «С Дракслером мы сможем комбинировать ближе к чужим воротам», - подчеркнул тренер.

В излюбленной схеме Эмери 4-3-3 Дракслер, скорее всего, займет место левого вингера, Эдинсон Кавани расположится в центре, а Ди Мария - на правом фланге.

С мотивацией у чемпиона мира 2014 года проблем тоже не будет. В девяти матчах Лиги чемпионов УЕФА за «Вольфсбург» Дракслер забил три мяча и внес весомый вклад в победу над «Гентом» в 1/8 финала прошлого розыгрыша, но сейчас у него появился шанс проявить себя на новом уровне.

Источник — УЕФА

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