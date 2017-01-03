Шальке едет на сбор в Бенидорм

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В среду «Шальке» отправится на тренировочный сбор в Бенидорм вместе с Эриком Максимом Шупо-Мотингом. 27-летний игрок вернулся из сборной Камеруна, он не примет участия в Кубке Африки.

Набиль Бенталеб (Алжир) и Абдул Рахман Баба (Гана) также не примут участие в сборе. Дуэт был вызван в сборные для участие в Кубке Африки, который пройдет с 14 января по 5 февраля 2017 года. Также в заявку сборной Ганы выходит в данный момент Бернард Текпетей, однако до начала турнира главный тренер сборной Аврам Грант должен вычеркнуть из списка трех игроков.

Коке не примет участия в сборе. Вместо этого испанец будет продолжать работать дома на специальных тренажерах в рамках своей восстановительной программы. Франко Ди Санто продолжает восстанавливаться после повреждения брюшных мышц.

Источник — ФК Шальке

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