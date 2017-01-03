Стадион Металлист ждет инспекция УЕФА

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Стадион «Металлист» в Харькове ждет финальную инспекцию УЕФА перед матчем 1/16 финала Лиги Европы.

УЕФА проведет инспекцию стадиона «Металлист» и города Харьков перед матчами 1/16 финала Лиги Европы, чтобы еще раз оценить общую инфраструктуру стадиона и подтвердить возможность проведения «Шахтером» домашних матчей в турнире на ОСК «Металлист». Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

В случае положительного итога инспекции матч Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля в Харькове.

В УЕФА напомнили, что в соответствии с решением исполнительного комитета организации от 9 декабря 2016 года определено, что город Харьков в настоящее время считается безопасным местом для проведения матчей под эгидой УЕФА.

«УЕФА подтвердил, что изменение места проведения домашних матчей команды в турнире принимается при условии, что стадион является пригодным для проведения матчей Лиги Европы УЕФА», – указали в пресс-службе.

Источник — Футбол 24

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