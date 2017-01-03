Леонардо ПАВОЛЕТТИ: «Милито был Принцем, а я обычная рабочая лошадка»

© forzaitalianfootball.com. Леонардо Паволетти

«Наполи» приобрел нападающего «Дженоа» Леонардо Паволетти. UEFA.com рассказывает о пяти интересных фактах, связанных с 28-летним новичком неаполитанского клуба.

1) Отец нападающего - Паоло - работает тренером по теннису, и Леонардо в детстве также частенько оказывался на корте. «У меня был отличный двуручный бэкхенд, очень мощный, - рассказывает Паволетти. - Однако как только я начал играть в футбол [в 10 лет], на что-то другое уже внимания не обращал».

2) Уроженец Ливорно раскрылся позже, чем большинство сверстников. В 20 лет он выступал за любительский клуб «Армандо Пикки», названный в честь легендарного защитника «Интернационале». В серии А Паволетти дебютировал 14 сентября 2014 года, когда его «Сассуоло» был в гостях разгромлен «Интером» - 0:7. Первый гол в сильнейшем итальянском дивизионе он забил тремя месяцами позже, в победном матче с «Палермо» - 2:1. На тот момент Паволетти было уже 26 лет.

3) В январе 2015-го Паволетти перебрался в «Дженоа». На новом месте он забил шесть голов в десяти матчах и быстро стал любимцем публики. В сезоне 2015/16 Паволетти отличился 14 раз в 25 встречах, а в текущей кампании забил трижды в девяти матчах. В октябре 2016 года с подачи вратаря «Дженоа» Маттии Перина к игроку приклеилось прозвище «Паволозо», что созвучно с итальянским словом favoloso - «потрясающий». Так его называют и по сей день.

4) У Паволетти очень необычный домашний питомец - вислобрюхая вьетнамская свинья по прозвищу Моу. «Девушка моего брата принесла его домой, когда он был совсем маленьким. Мы сразу отправили его в сад, где он начал есть все подряд, - рассказывает игрок. - Сейчас Моу висит под сотню килограммов! Когда он только появился у нас, я пошел на повышение в классе вместе с «Сассуоло», так что это мой талисман.

5) Кумиром Паволетти был другой нападающий «Ливорно» - Кристиано Лукарелли. А вот болельщики «Дженоа» сравнивают его с Диего Милито. «Милито был Принцем, а я обычная рабочая лошадка, хотя тоже умею забивать», - говорит форвард. Милито в 2010-м в финале Лиги чемпионов УЕФА на «Сантьяго Бернабеу» сделал дубль и принес победу «Интернационале». На этом же стадионе Паволетти может дебютировать в престижнейшем еврокубке, если в феврале примет участие в матче 1/8 финала с «Реалом».

Источник — УЕФА

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