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Аршавин признан лучшим игроком года в Казахстане

Покупка российского футболиста стала самым успешным трансфером чемпионата

  • 03.01.2017 14:36
  • 726 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Кайрат. Андрей Аршавин
© ФК Кайрат. Андрей Аршавин

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признан лучшим новичком 2016 года в Казахстане по версии издания Prosports, опросившего журналистов. Покупка россиянина стала лучшим трансфером чемпионата Казахстана. Аршавин провел за «Кайрат» в лиге 28 матчей, забил 8 мячей, сделал 7 голевых передач. При этом ранее в опросе главных тренеров и футболистов команд премьер-лиги Аршавин занял второе место, уступив звание лучшего своему одноклубнику Бауыржану Исламхану.

Отметим также, что гол Аршавина в ворота «Тараза» в 22-м туре чемпионата Казахстана был признан «Кайратом» самым красивым голом 2016 года.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    ser_nat
    online
      ser_nat, 03.01.2017 14:55
    +4
    Побольше таких новостей бы, что там таджики, туркмены, киргизы?))
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    rokkino
    rokkino, 03.01.2017 15:24
    0
    Мне нравиться песенка из комеди клад,-про маленького члена сборной команды
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    wwowa
      wwowa, 03.01.2017 16:07
    0
    Кто успех)))))
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