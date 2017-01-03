Аршавин признан лучшим игроком года в Казахстане

© ФК Кайрат. Андрей Аршавин

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признан лучшим новичком 2016 года в Казахстане по версии издания Prosports, опросившего журналистов. Покупка россиянина стала лучшим трансфером чемпионата Казахстана. Аршавин провел за «Кайрат» в лиге 28 матчей, забил 8 мячей, сделал 7 голевых передач. При этом ранее в опросе главных тренеров и футболистов команд премьер-лиги Аршавин занял второе место, уступив звание лучшего своему одноклубнику Бауыржану Исламхану.

Отметим также, что гол Аршавина в ворота «Тараза» в 22-м туре чемпионата Казахстана был признан «Кайратом» самым красивым голом 2016 года.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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