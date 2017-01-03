Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне нужно время на адаптацию в АПЛ»

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Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что его команда заслужила похвалу за победу над «Бёрнли» (2:1) в 20-м туре АПЛ.

В интервью после матча 20-го тура Хосеп Гвардиола сказал: «Команда проявила характер и упорство в борьбе за победу. Это была хорошая реакция на поражение от «Ливерпуля».

Мы очень хотели выиграть этот матч. Когда вдесятером играешь против одиннадцати соперников, то иногда приходится отдавать все усилия защите, но я хотел, чтобы ребята проводили контратаки, и мы стали свидетелями контратак с участием Кевина, Рахима и Серхио.

Наши игроки заслуживают поддержку болельщиков. Мы будем стараться играть лучше, но нам нужна поддержка.

Мы понимаем, что у нас есть проблемы, и мне самому нужно время на адаптацию в АПЛ. Но мы выиграли трудный матч и теперь будем готовиться к предстоящим поединкам Кубка Англии и Лиги чемпионов.

Все победы важны, и наши игроки заслуживают похвалу и уважение».

На вопрос о том, что он думает об удалении Фернандиньо, Гвардиола отрезал: «Спрашивайте не меня, а рефери. Придётся играть без Фернандиньо. Мне не подвластны все случайности».

Тренер также сказал несколько слов о Серхио, который вступил в игру во втором тайме, заменив Келечи Ихеначо: «Серхио всегда помогает нам, в большинстве случаев голами. Сегодняшний матч – не исключение.

Он сыграл 90 минут после большого перерыва, поэтому сегодня я не хотел включать его в стартовый состав».

Автор первого гола «Сити» Гаэль Клиши поделился своими впечатлениями о матче: «Это мой третий гол за «Манчестер Сити», и все они были забиты ударами правой!

Конечно, всегда радостно забивать голы, но главное – это три очка за сегодняшний матч, особенно после поражения «Ливерпулю».

Команда проявила характер: мы всегда поддерживаем друг друга и смогли обыграть соперника вдесятером. С таким отношением мы можем добиться многого».

Источник — ФК Манчестер Сити

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