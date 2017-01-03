Кавани продлит контракт с ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани в ближайшее время должен подписать новый контракт с клубом.
По информации источника, стороны уже согласовали условия сделки и вскоре 29-летний уругвайский форвард продлит договор с парижанами до июня 2020 года.
Напомним, что Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграв за это время в составе команды 171 матч и забив 105 голов.
Источник — L`Equipe
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