Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр КАРАВАЕВ: «Готов к конкуренции с Ленсом»

Хавбек «Зари» рассказал о переходе в турецкий клуб

  • 03.01.2017 13:13
  • 1615 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fenerbahce.org. Александр Караваев (слева)
© fenerbahce.org. Александр Караваев (слева)
Официально трансфер еще не оформлен, но все к этому идет, потому, что совпали интересы всех: клуб хочет игрока, футболист тоже заинтересован в переходе.
 
— Переход еще не состоялся, а окончательно прояснится все через пару дней, – рассказал Александр Караваев. - Буду лететь в Турцию для подписания контракта и медосмотра. Но пока контракт не подписан.
 
— Но лично вам это интересно?
— Ну, конечно! Для меня это будет шаг вперед.
 
— «Заря» не чинит препятствий? Или, раз ваш контракт принадлежит «Шахтеру», то все решает этот клуб?
— «Заря» вполне могла бы и запретить переход, так как у меня действующее соглашение с этим клубом до лета 2017 года. Но они пошли на уступки и не стали чинить препятствий.
 
— С главным тренером «Зари» Юрием Вернидубом переход обсуждали?
— Я ему в первую очередь позвонил и все рассказал. Юрий Николаевич сказал мне: »Я только рад, хоть и понимаю, что это потеря. Ты уже столько времени в команде, большего всего игр провел, не хочу тебя терять. Но понимаю, что это для тебя значит — сам был футболистом, и знаю, что такое предложение может быть всего раз в жизни».
 
В общем, Вернидуб меня полностью поддержал, и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы переход состоялся.
 
— Речь идет об аренде до лета 2017 года или о более длительном соглашении?
— Вот, это будет решаться уже на месте, в Турции. Предварительно: соглашение на полгода, а дальше можно обсуждать продление.
 
Речь о полном выкупе прав пока не идет: ни турки не предлагали такой вариант, ни сам «Шахтер», с которым у меня контракт, речь об этом не вел.
 
— Непосредственно из «Фенербахче» вы с кем-то контактировали? С руководством клуба или с кем-то тренерского штаба?
— Мой агент (Вадим Шаблий – прим. авт.) этим занимается. Он встречался и с гендиректором, и с главным тренером Диком Адвокатом.
 
— И что он рассказывает? На какой позиции вас там вообще хотят видеть?
— Я пока не знаю, не летал еще в Турцию, потому, что еще пока все на стадии переговоров.
 
— Если на вас рассчитывают, как на правого атакующего полузащитника, то вам придется бороться за место в составе с бывшим киевским динамовцам Джермейном Ленсом. Готовы?
— А почему нет? Готов!
 
— Вы играли против него в чемпионате Украины. Что скажете о голландце?
— Да, мы пересекались, когда он был в Киеве. Очень быстрый игрок, скорость просто сумасшедшая.
 
— Из тренерского штаба сборной Украины вы ни с кем переход не обсуждали?
— Нет, никто по этому поводу мне не звонил.
 
— Переход в «Фенербахче» — это возможность прогрессировать и завоевать твердое место в составе сборной? Или это не связано между собой?
— Ну, конечно, связано! И «Фенербахче» как раз для этого подходит. Это клуб с большой историей и большими задачами, причем, во всех турнирах, где «Фенербахче» принимает участие, цели – самые максимальные. Нужно только побеждать. И это большой плюс для роста.
 
— С вратарем сборной Украины Денисом Бойко, который принадлежит еще одному стамбульскому клубу, «Бешикташу», не советовались?
— Он рассказывал то же, что и другие: в первую очередь обращал внимание на сумасшедшую поддержку трибун. Он был впечатлен тем, что практически все население живет футболом.
 
— Как вам осенний визит в составе «Зари» на домашний стадион «Фенербахче» «Шюкрю Сараджоглу»?
— Очень мощная поддержка: хочешь – не хочешь, а фанаты постоянно поддерживают так, что просто нереальное желание бежать вперед и забивать!
 
— Но «Зарю» это тогда не смутило. Как минимум, в первом тайме вы смотрелись уверенно.
— Это потому, что мы редко играем на полных стадионах. Только в еврокубках, по сути. А когда играешь в такой атмосфере — сам получаешь удовольствие, вне зависимости от того, за тебя болеют или против.
 
— Вас не смущает, что в Турции (и в самом Стамбуле, в частности), сейчас, мягко говоря, неспокойно?
— В Украине и похуже бывает. Как-то уже привыкли за эти годы…
 
— Турецкий чемпионат сейчас сильнее украинского?
— Я общался с Владом Кулачем (нападающий «Зари» — прим. авт.), который там играл. Он утверждает, что сейчас там очень конкурентоспособный чемпионат.
 
— Вы готовы к встрече с Евгений Селезневым и Александром Рыбкой, которые будут выступать за «Карабюкспор»?
— Ну, конечно (смеется)! Думаю, они сделали правильный шаг, перейдя в чемпионат Турции. В своих прежних клубах они ведь не играли. Смысл сидеть на лавке? Тем более что они подписали долгосрочные контракты. А это значит: на них рассчитывают, и они точно будут играть.
 
— Знаете, кто сейчас лидирует в чемпионате турецкой Суперлиги?
— «Истанбул Башакшехир».
 
— Как вы это выговорили, еще и без запинки! Любопытно, что «Шахтер» прошел эту команду в квалификации Лиги Европы с легкостью. А они – лидеры чемпионата. В чем секрет?
— Мне эта команда напоминает «Черноморец» времен тренера Романа Григорчука, который шел на высоких местах.
 
Не так давно в Украине «Олимпик» вдруг «выстрелил», был в 4-ке лидеров.
 
Возможно, недооценили эту команду, которая еще недавно играла в низшем дивизионе, соперники. Хотя сейчас вижу по результатам, что признанные лидеры уже серьезней стали относиться, и догоняют «Башакшехир» — отрыв небольшой.
 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.