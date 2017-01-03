Александр КАРАВАЕВ: «Готов к конкуренции с Ленсом»

© fenerbahce.org. Александр Караваев (слева)

Официально трансфер еще не оформлен, но все к этому идет, потому, что совпали интересы всех: клуб хочет игрока, футболист тоже заинтересован в переходе.

— Переход еще не состоялся, а окончательно прояснится все через пару дней, – рассказал Александр Караваев. - Буду лететь в Турцию для подписания контракта и медосмотра. Но пока контракт не подписан.

— Но лично вам это интересно?

— Ну, конечно! Для меня это будет шаг вперед.

— «Заря» не чинит препятствий? Или, раз ваш контракт принадлежит «Шахтеру», то все решает этот клуб?

— «Заря» вполне могла бы и запретить переход, так как у меня действующее соглашение с этим клубом до лета 2017 года. Но они пошли на уступки и не стали чинить препятствий.

— С главным тренером «Зари» Юрием Вернидубом переход обсуждали?

— Я ему в первую очередь позвонил и все рассказал. Юрий Николаевич сказал мне: »Я только рад, хоть и понимаю, что это потеря. Ты уже столько времени в команде, большего всего игр провел, не хочу тебя терять. Но понимаю, что это для тебя значит — сам был футболистом, и знаю, что такое предложение может быть всего раз в жизни».

В общем, Вернидуб меня полностью поддержал, и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы переход состоялся.

— Речь идет об аренде до лета 2017 года или о более длительном соглашении?

— Вот, это будет решаться уже на месте, в Турции. Предварительно: соглашение на полгода, а дальше можно обсуждать продление.

Речь о полном выкупе прав пока не идет: ни турки не предлагали такой вариант, ни сам «Шахтер», с которым у меня контракт, речь об этом не вел.

— Непосредственно из «Фенербахче» вы с кем-то контактировали? С руководством клуба или с кем-то тренерского штаба?

— Мой агент (Вадим Шаблий – прим. авт.) этим занимается. Он встречался и с гендиректором, и с главным тренером Диком Адвокатом.

— И что он рассказывает? На какой позиции вас там вообще хотят видеть?

— Я пока не знаю, не летал еще в Турцию, потому, что еще пока все на стадии переговоров.

— Если на вас рассчитывают, как на правого атакующего полузащитника, то вам придется бороться за место в составе с бывшим киевским динамовцам Джермейном Ленсом. Готовы?

— А почему нет? Готов!

— Вы играли против него в чемпионате Украины. Что скажете о голландце?

— Да, мы пересекались, когда он был в Киеве. Очень быстрый игрок, скорость просто сумасшедшая.

— Из тренерского штаба сборной Украины вы ни с кем переход не обсуждали?

— Нет, никто по этому поводу мне не звонил.

— Переход в «Фенербахче» — это возможность прогрессировать и завоевать твердое место в составе сборной? Или это не связано между собой?

— Ну, конечно, связано! И «Фенербахче» как раз для этого подходит. Это клуб с большой историей и большими задачами, причем, во всех турнирах, где «Фенербахче» принимает участие, цели – самые максимальные. Нужно только побеждать. И это большой плюс для роста.

— С вратарем сборной Украины Денисом Бойко, который принадлежит еще одному стамбульскому клубу, «Бешикташу», не советовались?

— Он рассказывал то же, что и другие: в первую очередь обращал внимание на сумасшедшую поддержку трибун. Он был впечатлен тем, что практически все население живет футболом.

— Как вам осенний визит в составе «Зари» на домашний стадион «Фенербахче» «Шюкрю Сараджоглу»?

— Очень мощная поддержка: хочешь – не хочешь, а фанаты постоянно поддерживают так, что просто нереальное желание бежать вперед и забивать!

— Но «Зарю» это тогда не смутило. Как минимум, в первом тайме вы смотрелись уверенно.

— Это потому, что мы редко играем на полных стадионах. Только в еврокубках, по сути. А когда играешь в такой атмосфере — сам получаешь удовольствие, вне зависимости от того, за тебя болеют или против.

— Вас не смущает, что в Турции (и в самом Стамбуле, в частности), сейчас, мягко говоря, неспокойно?

— В Украине и похуже бывает. Как-то уже привыкли за эти годы…

— Турецкий чемпионат сейчас сильнее украинского?

— Я общался с Владом Кулачем (нападающий «Зари» — прим. авт.), который там играл. Он утверждает, что сейчас там очень конкурентоспособный чемпионат.

— Вы готовы к встрече с Евгений Селезневым и Александром Рыбкой, которые будут выступать за «Карабюкспор»?

— Ну, конечно (смеется)! Думаю, они сделали правильный шаг, перейдя в чемпионат Турции. В своих прежних клубах они ведь не играли. Смысл сидеть на лавке? Тем более что они подписали долгосрочные контракты. А это значит: на них рассчитывают, и они точно будут играть.

— Знаете, кто сейчас лидирует в чемпионате турецкой Суперлиги?

— «Истанбул Башакшехир».

— Как вы это выговорили, еще и без запинки! Любопытно, что «Шахтер» прошел эту команду в квалификации Лиги Европы с легкостью. А они – лидеры чемпионата. В чем секрет?

— Мне эта команда напоминает «Черноморец» времен тренера Романа Григорчука, который шел на высоких местах.

Не так давно в Украине «Олимпик» вдруг «выстрелил», был в 4-ке лидеров.

Возможно, недооценили эту команду, которая еще недавно играла в низшем дивизионе, соперники. Хотя сейчас вижу по результатам, что признанные лидеры уже серьезней стали относиться, и догоняют «Башакшехир» — отрыв небольшой.

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