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Марко ДЕВИЧ: «Думаю, после 7-го числа будет какая-то конкретика»

Опытный форвард находится в поисках клуба

  • 03.01.2017 12:54
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rubin-kazan.ru. Марко Девич
© rubin-kazan.ru. Марко Девич
Экс-нападающий сборной Украины рассказал о своих дальнейших планах.
 
«Я ближайшие дни проведу в Сербии. Думаю, после 7-го января будет какая-то конкретика. «Олимпик»? Не могу ничего сказать. Все - после 7-го января», - сказал Девич.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Девич покинул «Рубин» свободным агентом.

Источник — Футбол 24

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