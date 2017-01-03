Марко ДЕВИЧ: «Думаю, после 7-го числа будет какая-то конкретика»

Экс-нападающий сборной Украины рассказал о своих дальнейших планах.
«Я ближайшие дни проведу в Сербии. Думаю, после 7-го января будет какая-то конкретика. «Олимпик»? Не могу ничего сказать. Все - после 7-го января», - сказал Девич.
Напомним, ранее сообщалось, что Девич покинул «Рубин» свободным агентом.
Источник — Футбол 24
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