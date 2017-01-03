Марко ДЕВИЧ: «Думаю, после 7-го числа будет какая-то конкретика»

Судячи з цієї усієї епопеї з переходом Срни та поведінки керівництва самої Барселони, Хорват ката...

Средняя зарплата в Барселоне 7,1 млн евро ! Дарио они предложили даже меньше чем он получает в ...

как по мне хоть и болею за Шахту сильно много получает СРНА такая зарплата это ненормально!!когда...