Наполи подписал форварда Дженоа

© goal.com.Леонардо Паволетти

«Наполи» объявил о переходе из «Дженоа» нападающего Леонардо Паволетти. Ранее сообщалось, что 28-летний футболист перейдет в «Наполи» за € 15 млн плюс бонусы. В текущем сезоне Паволетти сыграл за «Дженоа» девять матчей (семь — с первых минут) в итальянской Серии A и забил три мяча.

За неаполитанскую команду итальянец будет играть под номером «32».

В прошлом сезоне форвард забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата среди итальянцев.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.