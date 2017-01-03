Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Наполи подписал форварда Дженоа

Леонардо Паволетти перебрался в Неаполь

  • 03.01.2017 12:33
  • 192 просмотров
  • 0 комментария
Метки
goal.com.Леонардо Паволетти
© goal.com.Леонардо Паволетти

«Наполи» объявил о переходе из «Дженоа» нападающего Леонардо Паволетти. Ранее сообщалось, что 28-летний футболист перейдет в «Наполи» за € 15 млн плюс бонусы. В текущем сезоне Паволетти сыграл за «Дженоа» девять матчей (семь — с первых минут) в итальянской Серии A и забил три мяча.

За неаполитанскую команду итальянец будет играть под номером «32».

В прошлом сезоне форвард забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата среди итальянцев. 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.