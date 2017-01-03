Наполи подписал форварда Дженоа

«Наполи» объявил о переходе из «Дженоа» нападающего Леонардо Паволетти. Ранее сообщалось, что 28-летний футболист перейдет в «Наполи» за € 15 млн плюс бонусы. В текущем сезоне Паволетти сыграл за «Дженоа» девять матчей (семь — с первых минут) в итальянской Серии A и забил три мяча.
За неаполитанскую команду итальянец будет играть под номером «32».
В прошлом сезоне форвард забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата среди итальянцев.
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