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Федерация футбола Турции хочет, чтобы у нее арендовали судей на сборах

Турки хотят получить дополнительный заработок, навязывая своих арбитров

  • 03.01.2017 12:18
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Федерация футбола Турции хочет, чтобы у нее арендовали судей на сборах
Технический директор «Карпат» Тарас Гордиенко рассказал, что во время зимних сборов в Турции наши клубы столкнутся с неожиданными проблемами.
 
- Если выбирать по критерию цена-качество, то лучшего варианта, чем Турция просто не существует. Спектр цен очень широк, от 40 до 130 евро в сутки с человека. Стоимость зависит от уровня отеля. Но в нее уже входит все: и проживание, и аренда тренировочных полей, автобусов и другие бытовые удобства. Единственное, сюда не входит стоимость спаррингов, которые клубы платят отдельно.
 
- Контрольный матч на сборах это услуга платная?
- Было бы логично и проще для всех, если бы два тренера между собой переговорили, договорились, сыграли матч и все. Но есть одно но, а именно федерация футбола Турции. Она не даст разрешения на проведение каких-либо матчей на своей территории, пока у нее не арендуют на этот матч судей. А это около тысячи евро. Если этого не сделаешь, они угрожают пожаловаться в ФИФА, что играют такие неофициальные и неорганизованные игры. Пока это только угрозы, но если действительно пожалуются? Выглядит как шантаж, через который Турция может потерять много команд. Кроме этого нюанса нас в Турции все устраивает. 

Источник — ПлюсСпорт

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