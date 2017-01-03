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Барселона может улучшить условия по контракту для Срны

Для этого каталонскй клуб планирует привлечь деньги от продажи Алеша Видаля в «Галатасарай»

  • 03.01.2017 11:50
  • 1914 просмотров
  • 10 комментария
Метки
express.co.uk. Дарио Срна
© express.co.uk. Дарио Срна

«Барселона» может улучшить предложение по контракту для защитника «Шахтера» Дарио Срны.

Каталонский клуб близок к продаже Алеша Видаля в «Галатасарай», что позволит «Барселоне» улучшить финансовую сторону соглашения с хорватом.

Напомним, ранее сообщалось, что Дарио Срна не спешит с подписанием контракта из-за невыгодных условий со стороны испанского клуба.

Источник — As.com

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  • 57.6% (163)
    1. Да, он заслужил этот переход
  • 42.4% (120)
    2. Нет, ему комфортно и в Шахтере
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Комментарии
    googlle
      googlle, 03.01.2017 12:04
    +1
    золотой унитаз подвезли
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    Footballboy
      Footballboy, 03.01.2017 12:13
    +6
    То, шо у Барселоны появится лишняя копейка, еще не значит шо они ее будут тратить на старпера-провокатора. Им даже турецкие клубы не интересуются.
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 03.01.2017 12:19
    -5
    Footballboy, 03.01.2017 12:13
    То, шо у Барселоны появится лишняя копейка, еще не значит шо они ее будут тратить на старпера-провокатора. Им даже турецкие клубы не интересуются.
    "Даже турецкие клубы" интересуются игроками уровня Виды ! Срна им явно не по карману !
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    Footballboy
      Footballboy, 03.01.2017 12:28
    +1
    WADO-1976, 03.01.2017 12:19

    "Даже турецкие клубы" интересуются игроками уровня Виды ! Срна им явно не по карману !

    Серна им не по карману, а по *уй.
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    baol
      baol, 03.01.2017 12:36
    +3
    WADO-1976, 03.01.2017 12:19
    шо ж те так Вида покоя не дает? даже с учетом провала ДК в Лиге Чемпионов в этом сезоне, и откровенно слабого выступления Виды на Евро, его цена на трансфермаркете так и осталась 8.5 лямов.
    Даже с учетом феерии ШД в ЛЕ, цена сырыны упала с 4х лямов до 3х.
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 03.01.2017 12:49
    0
    baol, 03.01.2017 12:36
    WADO-1976, 03.01.2017 12:19
    шо ж те так Вида покоя не дает? даже с учетом провала ДК в Лиге Чемпионов в этом сезоне, и откровенно слабого выступления Виды на Евро, его цена на трансфермаркете так и осталась 8.5 лямов.
    Даже с учетом феерии ШД в ЛЕ, цена сырыны упала с 4х лямов до 3х.
    Весной Срне исполнится 35 лет ,и у него заканчивается контракт с Шахтером а им интересуется Барселона ,и его стоимость 3млн ! Посмотрим кто будет интересоватся Видой в 35 лет и будет ли вообще кто то его вспоминать кроме киевских патрульных ,остановивших его пьяного ,и сколько он будет стоить !
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    Footballboy
      Footballboy, 03.01.2017 12:55
    -4
    WADO-1976, 03.01.2017 12:49

    Весной Срне исполнится 35 лет ,и у него заканчивается контракт с Шахтером а им интересуется Барселона ,и его стоимость 3млн ! Посмотрим кто будет интересоватся Видой в 35 лет и будет ли вообще кто то его вспоминать кроме киевских патрульных ,остановивших его пьяного ,и сколько он будет стоить !

    Если бы интересовалась, то купила бы. От какого клуба еще не один футболист не отказывался. Или ты действительно веришь, что в Барсе в среднем получают 2-3 млн, а Серне предложили 0,5?
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    iravvik1983
      iravvik1983, 03.01.2017 13:04
    -2
    как по мне хоть и болею за Шахту сильно много получает СРНА такая зарплата это ненормально!!когда кругом нищета!
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 03.01.2017 13:14
    0
    Footballboy, 03.01.2017 12:55
    WADO-1976, 03.01.2017 12:49
    Весной Срне исполнится 35 лет ,и у него заканчивается контракт с Шахтером а им интересуется Барселона ,и его стоимость 3млн ! Посмотрим кто будет интересоватся Видой в 35 лет и будет ли вообще кто то его вспоминать кроме киевских патрульных ,остановивших его пьяного ,и сколько он будет стоить !
    Если бы интересовалась, то купила бы. От какого клуба еще не один футболист не отказывался. Или ты действительно веришь, что в Барсе в среднем получают 2-3 млн, а Серне предложили 0,5?
    Средняя зарплата в Барселоне 7,1 млн евро ! Дарио они предложили даже меньше чем он получает в Шахтере ,при том ,что Ахметов отпустил Дарио бесплатно ! Для 35 летнего игрока на закате карьеры очень важно заработать ! Слава и популярность у Дарио уже есть ! Денег он заработает в Шахтере больше ,а захочет Барса его подписать - найдет деньги ! Как по мне ,лучше быть первым парнем не селе ,чем вторым в городе ! Но решать в конце концов не тебе и не мне ,а Барселоне и Дарио !
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    peter-sh
    online
      peter-sh, 03.01.2017 13:16
    0
    Судячи з цієї усієї епопеї з переходом Срни та поведінки керівництва самої Барселони, Хорват каталонцям впринципі не потрібен. І чомусь у мене складається враження що не Барса хоче купити Срну, а Срна попросив у Ахметова, щоб той добазарився з каталонцями, бо хорват під завершення кар'єри ну вже дуже хоче поргати у якомусь європейському гранді.
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