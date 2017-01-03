Барселона может улучшить условия по контракту для Срны

«Барселона» может улучшить предложение по контракту для защитника «Шахтера» Дарио Срны.
Каталонский клуб близок к продаже Алеша Видаля в «Галатасарай», что позволит «Барселоне» улучшить финансовую сторону соглашения с хорватом.
Напомним, ранее сообщалось, что Дарио Срна не спешит с подписанием контракта из-за невыгодных условий со стороны испанского клуба.
Источник — As.com
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"Даже турецкие клубы" интересуются игроками уровня Виды ! Срна им явно не по карману !
Серна им не по карману, а по *уй.
шо ж те так Вида покоя не дает? даже с учетом провала ДК в Лиге Чемпионов в этом сезоне, и откровенно слабого выступления Виды на Евро, его цена на трансфермаркете так и осталась 8.5 лямов.
Даже с учетом феерии ШД в ЛЕ, цена сырыны упала с 4х лямов до 3х.
шо ж те так Вида покоя не дает? даже с учетом провала ДК в Лиге Чемпионов в этом сезоне, и откровенно слабого выступления Виды на Евро, его цена на трансфермаркете так и осталась 8.5 лямов.
Даже с учетом феерии ШД в ЛЕ, цена сырыны упала с 4х лямов до 3х.
Весной Срне исполнится 35 лет ,и у него заканчивается контракт с Шахтером а им интересуется Барселона ,и его стоимость 3млн ! Посмотрим кто будет интересоватся Видой в 35 лет и будет ли вообще кто то его вспоминать кроме киевских патрульных ,остановивших его пьяного ,и сколько он будет стоить !
Если бы интересовалась, то купила бы. От какого клуба еще не один футболист не отказывался. Или ты действительно веришь, что в Барсе в среднем получают 2-3 млн, а Серне предложили 0,5?
Весной Срне исполнится 35 лет ,и у него заканчивается контракт с Шахтером а им интересуется Барселона ,и его стоимость 3млн ! Посмотрим кто будет интересоватся Видой в 35 лет и будет ли вообще кто то его вспоминать кроме киевских патрульных ,остановивших его пьяного ,и сколько он будет стоить !
Если бы интересовалась, то купила бы. От какого клуба еще не один футболист не отказывался. Или ты действительно веришь, что в Барсе в среднем получают 2-3 млн, а Серне предложили 0,5?
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