Барселона может улучшить условия по контракту для Срны

© express.co.uk. Дарио Срна

«Барселона» может улучшить предложение по контракту для защитника «Шахтера» Дарио Срны.



Каталонский клуб близок к продаже Алеша Видаля в «Галатасарай», что позволит «Барселоне» улучшить финансовую сторону соглашения с хорватом.



Напомним, ранее сообщалось, что Дарио Срна не спешит с подписанием контракта из-за невыгодных условий со стороны испанского клуба.

Источник — As.com

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