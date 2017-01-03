Вячеслав ШЕВЧУК: «Понял, что не хочу быть пятым колесом в телеге»

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37-летний защитник рассказал, почему решил повесить бутсы на гвоздь.

– Почему решили завершить карьеру именно сейчас?

– Я давно уже думал об этом. Но решил после травмы – первой в карьере настолько тяжелой. Мышца беспокоила еще до Евро, я не до конца ее залечил – каждую тренировку во Франции проводил на уколах, не говоря уже о матчах. Врачи сказали, что это нормально, должно пройти. Но стоило, наверное, сделать паузу. А так мышца лопнула – и я выбыл на 3,5 месяца.

Когда вернулся, понял, что не хочу быть пятым колесом в телеге. Сидеть на скамейке в таком возрасте не очень красиво. Я вовремя заканчиваю – не пересидел. Получается, травма стала каким-то знаком свыше.

– Вы стали инициатором или клуб? Когда у вас контракт заканчивался?

– 31 декабря. Я чувствовал силы продолжать, поступали предложения от средних команд из-за границы. Если бы это были хорошие команды – продолжил бы играть. Но эти варианты даже особо не рассматривал, в Украине тоже не хотел играть.

Решил – все. А менять решения я не люблю. Теперь надо двигаться дальше.

– В последнее время игроки как-то странно уходят – Шовковский, Гусев, Селезнев, Эдуардо, теперь вы — никто не попрощался с болельщиками. Не обидно?

– Нет. Я вообще заболел тогда. Вылезли проблемы с носом – у меня был гайморит, который постоянно давал осложнения. Пришлось делать операцию вот недавно.

Из-за болезни я не смог даже с командой попрощаться после матча против «Динамо», поговорить с Фонсекой. Мне очень понравилось работать с ним и его командой. Они работают с большим энтузиазмом, профессионализм просто зашкаливает. Но я написал в нашу группу в WhatsApp – поблагодарил всех игроков, администрацию, пожелал удачи. Поговорил с президентом, гендиректором. Так что клуб красиво со мной попрощался, никаких обид.

Моя главная мечта – чтобы команда вернулась в свой город, на свой стадион. И тогда, может, сделают матч против команды бывших игроков. Это было бы классно. Особенно, если приедут наши футболисты из европейских клубов.

– С каким чувством заканчиваете карьеру?

– Еще не верится... Кажется, вот, скоро опять начнутся сборы... Я же, когда получил травму, купил себе абонемент в фитнес-клуб и почти каждый день еще индивидуально по 2 часа занимался. Подлечивал ногу, держал тонус. Мне не хватает игр, чтобы выплеснуть адреналин. Для меня все это непривычно было.

Источник — Трибуна

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