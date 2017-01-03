Бойко может стать частью сделки по Ракицкому

© zn.ua. Денис Бойко

«Бешикташ» не останавливается в своем стремлении заполучить защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

На этот раз стамбульский клуб предлагает за 27-летнего футболиста 5 миллионов евро и передачу прав в конце сезона на Дениса Бойко, которого оценивает в 3 млн.

Напомним, ранее Ракицким интересовался также и питерский «Зенит».

Источник — Fanatik

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