Бойко может стать частью сделки по Ракицкому

«Бешикташ» не останавливается в своем стремлении заполучить защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого.
На этот раз стамбульский клуб предлагает за 27-летнего футболиста 5 миллионов евро и передачу прав в конце сезона на Дениса Бойко, которого оценивает в 3 млн.
Напомним, ранее Ракицким интересовался также и питерский «Зенит».
Источник — Fanatik
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