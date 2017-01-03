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Бойко может стать частью сделки по Ракицкому

«Бешикташ» предлагает «Шахтеру» €5 миллионов плюс права на украинского голкипера

  • 03.01.2017 11:20
  • 2995 просмотров
  • 4 комментария
Метки
zn.ua. Денис Бойко
© zn.ua. Денис Бойко

«Бешикташ» не останавливается в своем стремлении заполучить защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

На этот раз стамбульский клуб предлагает за 27-летнего футболиста 5 миллионов евро и передачу прав в конце сезона на Дениса Бойко, которого оценивает в 3 млн.

Напомним, ранее Ракицким интересовался также и питерский «Зенит».

Источник — Fanatik

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Комментарии
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 03.01.2017 11:40
    -1
    За 5 млн и Бойко в Киеве Виду возьмете ! Там как раз засада с воротниками В Шахтере вратари уровня Бойко даже в дубль не попадут ,а 5 млн это годичная аренда игрока Шахтера из Ю -19 , а не цена Ярика !
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    pulse240
      pulse240, 03.01.2017 12:14
    +2
    Бешикташ решил что на лошков попал. За 5 млн. они разве что Кобина могут купить.
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    Evil
    online
      Evil, 03.01.2017 12:37
    -4
    5млн российских рубликов и Бойко впридачу - как раз справедливая цена за раХицкого А и волочкуову-срну впридачу
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 03.01.2017 12:57
    -1
    Турки там с ума сошли? Что они курят? Отдать своего лучшего защитника за 5млн + в добавок дырявый вратарь. Который за последний год пропускает все что летит в ворота
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