Фещук покинул Дачию

© fpl.ua. Максим Фещук

Максим Фещук больше не является игроком молдавской «Дачии». Об этом сообщил официальный сайт молдавского клуба.

Форвард, выступавший в Украине в «Карпатах», «Таврии» и «Говерле», присоединился к «Дачии» зимой 2016-го года. За это время он провел в чемпионате Молдовы 23 матча, в которых забил 12 мячей.

Ранее была информация, что Фещук может продолжить карьеру в Казахстане.

Источник — Sport.ua

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