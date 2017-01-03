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Ювентус подписал контракт с Томасом Ринконом

Венесуэльский хавбек обошелся туринскому клубу в €8 миллионов

  • 03.01.2017 10:34
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juventus.com. Томас Ринкон
© juventus.com. Томас Ринкон

«Ювентус» подписал полузащитника «Дженоа» Томаса Ринкона, который стал первым венесуэльским футболистом в истории клуба.

Контракт 28-летнего игрока рассчитан на 3,5 года, сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро. В том случае, если венесуэльский хавбек сможет себя хорошо проявить в туринском клубе, «Дженоа» получит дополнительно еще один миллион евро.

В текущем чемпионате Италии Ринкон провел 16 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Источник — ФК Ювентус

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