Ювентус подписал контракт с Томасом Ринконом

«Ювентус» подписал полузащитника «Дженоа» Томаса Ринкона, который стал первым венесуэльским футболистом в истории клуба.
Контракт 28-летнего игрока рассчитан на 3,5 года, сумма трансфера оценивается в 8 миллионов евро. В том случае, если венесуэльский хавбек сможет себя хорошо проявить в туринском клубе, «Дженоа» получит дополнительно еще один миллион евро.
В текущем чемпионате Италии Ринкон провел 16 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Источник — ФК Ювентус
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