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ОФИЦИАЛЬНО: Рубин подтвердил уход Девича

Трудовое соглашение украинского форварда подошло к концу

  • 03.01.2017 10:01
  • 2572 просмотров
  • 7 комментария
Метки
zn.ua, Марко Девич
© zn.ua, Марко Девич

Украинский форвард «Рубина» Марко Девич завершил выступления в казанской команде. Срок контракта 33-летнего футболиста закончился 31 декабря 2016 года.

Марко Девич выступал за «Рубин» с февраля 2014 года. Полсезона, с января по июнь 2015 года, провел в аренде в клубе «Аль Райан» (Катар). За «Рубин» сыграл 49 матчей, в которых забил 14 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Девич может продолжить карьеру в донецком «Олимпике».

Источник — ФК Рубин

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 03.01.2017 10:27
    -4
    побёг за баблом на разию и усё протсрал
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    SeliK1936
      SeliK1936, 03.01.2017 10:39
    0
    Скорее, не в Олимпике мы его увидим, а в Шахтёре. Тем более, что Эдуардо ушёл.
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    ser_nat
      ser_nat, 03.01.2017 10:42
    0
    Рух (Вінники) не тупіть, включайтесь в боротьбу!
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    Денис Качалов
      Денис Качалов, 03.01.2017 10:58
    -3
    Девич сейчас никакой. Это давно поняли в Рубине. Только наши "оптимисты все верят в его возвращение... Очнитесь!
    ПыСы: 5 голов из 14 (почти за 3 года в Рубине) Девич забил с пенальти... Поразительный результат для "супер" нападающего...
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    icebeer
      icebeer, 03.01.2017 11:15
    +1
    Денис Качалов, 03.01.2017 10:58
    Девич сейчас никакой. Это давно поняли в Рубине. Только наши "оптимисты все верят в его возвращение... Очнитесь!
    ПыСы: 5 голов из 14 (почти за 3 года в Рубине) Девич забил с пенальти... Поразительный результат для "супер" нападающего...
    Ну по большому счету и тренер-то не сильно и доверял играть.
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 03.01.2017 11:42
    0
    33 года для нападающего, это возраст, да и с моральными принципами у него не очень. Пусть валит в свою сербию.
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 03.01.2017 11:50
    0
    Footballboy, 03.01.2017 11:42
    33 года для нападающего, это возраст, да и с моральными принципами у него не очень. Пусть валит в свою сербию.
    Скажи это златану, или тотти, или же джермейну дефо
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