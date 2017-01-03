ОФИЦИАЛЬНО: Рубин подтвердил уход Девича

© zn.ua, Марко Девич

Украинский форвард «Рубина» Марко Девич завершил выступления в казанской команде. Срок контракта 33-летнего футболиста закончился 31 декабря 2016 года.



Марко Девич выступал за «Рубин» с февраля 2014 года. Полсезона, с января по июнь 2015 года, провел в аренде в клубе «Аль Райан» (Катар). За «Рубин» сыграл 49 матчей, в которых забил 14 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Девич может продолжить карьеру в донецком «Олимпике».

Источник — ФК Рубин

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