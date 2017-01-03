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Барселона готовит замену Луису Энрике в лице Рональда Кумана

Каталонский клуб решил перестраховаться, если испанец так и не продлит контракт с «сине-гранатовыми»

  • 03.01.2017 09:40
  • 636 просмотров
  • 1 комментария
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alchetron.com. Рональд Куман
© alchetron.com. Рональд Куман

Каталонская «Барселона» заключила предварительный контракт с Рональдом Куманом на случай, если нынешний наставник испанского клуба Луис Энрике откажется продлевать с командой трудовое соглашение.

На данный момент нидерландский специалист возглавляет «Эвертон», с которым идет на 7-м месте в чемпионате Англии.

Напомним, Рональд Куман является одной из легенд «Барселоны» в качестве игрока (191 игр за клуб и 67 голов).

Источник — Sportitalia

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Комментарии
    NICOLAOS1991
    online
      NICOLAOS1991, 03.01.2017 10:16
    0
    Мне кажется, Куман - не тот человек, который нужен Барселоне.
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