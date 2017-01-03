Барселона готовит замену Луису Энрике в лице Рональда Кумана

Каталонская «Барселона» заключила предварительный контракт с Рональдом Куманом на случай, если нынешний наставник испанского клуба Луис Энрике откажется продлевать с командой трудовое соглашение.
На данный момент нидерландский специалист возглавляет «Эвертон», с которым идет на 7-м месте в чемпионате Англии.
Напомним, Рональд Куман является одной из легенд «Барселоны» в качестве игрока (191 игр за клуб и 67 голов).
Источник — Sportitalia
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