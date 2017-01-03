Барселона готовит замену Луису Энрике в лице Рональда Кумана

Мне кажется, Куман - не тот человек, который нужен Барселоне.

Челси, Реал , Бавария - мечта любого футболиста поиграть хоть в одной из этих команд.

В Аяксе он был хорош, в Ливерпуле -мусор. А дальше как он играл в Депортиво я не знаю. Еще был Га...

Вы его з/п в Бешикташе видели?

Далеко им до наших парламентариев. Хоть здесь мы весь мир обскакали)))

Здорово. Так к концу 17 года за весь 16 рассчитаются. Видимо у бени после национализации денежки ...

Да, Днепруха скорее уже холодный. Жаль его нельзя, как Приват, национализировать и пустить в плав...