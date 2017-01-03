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Кевин СТРОТМАН: «С Ювентусом конкурировать очень тяжело»

Хавбек «Ромы» поделился мнением о перспективах римского клуба в чемпионате Италии

  • 03.01.2017 09:16
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nsno.co.uk. Кевин Стротман
© nsno.co.uk. Кевин Стротман

Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман в интервью официальному сайту клуба отметил, что джалло-росси способны выступать еще лучше.

«Мы провели хорошую первую половину сезона, но способны выступать еще лучше. Думаю, что наша команда потеряла слишком много очков в выездных матчах. Дома мы очень сильны, но на выезде допускаем слишком много ошибок, поэтому нам вновь приходится быть в роли догоняющих. Мы все ответственны за это, нужно улучшаться во многих аспектах, ведь мы все хотим побеждать.

Нужно хорошо подготовиться ко второй части чемпионата Италии. В 2016 году «Ювентус» набрал наибольшее количество очков среди всех команд Европы. И очень тяжело что-то выиграть, когда ты выступаешь в одном чемпионате с таким конкурентом. Бьянко-нери очень сильны, но также сильны и те команды, которые на данный момент позади нас. В общем, мы должны продолжать делать свою работу, чтобы сохранять имеющиеся позиции, а потом будет видно, какие возможности откроются перед нами в течение сезона.

Нужно продолжать побеждать и стараться играть хорошо в каждом соревновании. У нас прекрасная команда, и руководство клуба отлично знает, что необходимо делать в январское трансферное окно. Как бы там ни было, уже сейчас у нас есть 23 игрока, которые в состоянии достойно играть за «Рому», - сказал Строотман.

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