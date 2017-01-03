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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Все команды будут за нас и против Челси»

Наставник «Тоттенхэма» — о предстоящем матче с «Челси»

  • 03.01.2017 08:52
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teamtalk.com. Маурисио Почеттино
© teamtalk.com. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от будущего матча против лондонского «Челси».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить себе путь к вершине. Они имеют серьезное преимущество по количеству очков в турнирной таблице, но теперь у нас есть шанс сократить отставание.

Все нейтральные команды в Англии будут поддерживать нас, каждый хочет, чтобы мы обыграли «Челси» в эту среду. Быть может, мы будем чувствовать себя в роли «Лестер Сити» минувшего сезона, когда все команды были с ними и против нас.

Челси набрал потрясающую форму, но в последних играх мы тоже набрали оптимальные кондиции и можем рассчитывать на лучший результат в родных стенах», - сказал Почеттино.

Матч 20-й тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси» состоится 4 января, начало в 22:00.

Источник — ФК Челси

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