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Серхио Рамос пропустит матчи с Севильей и Гранадой

Капитан мадридского «Реала» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 03.01.2017 08:36
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express.co.uk. Серхио Рамос
© express.co.uk. Серхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после старой мышечной травмы правой ноги, которая напомнила о себе на Клубном Чемпионате Мира.

Стало известно, что капитан «Реала» пропустит ближайший матч 1/8 финала Кубка Короля с «Севильей», который состоится 4 января. Учитывая, что Зинедин Зидан предпочитает избегать даже малейшего риска, Рамос, вероятнее всего, будет отсутствовать и в игре с «Гранадой», которая состоится в рамках Ла Лиги 7 января.

Возвращения капитана «сливочных» на поле стоит ждать только к 12 января – в ответном матче Кубка Короля на «Рамон Санчес Писхуан», то есть спустя 25 дней после финала Клубного Чемпионата Мира, ставшего для Рамоса последним матчем в ушедшем году.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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