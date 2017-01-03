Серхио Рамос пропустит матчи с Севильей и Гранадой

© express.co.uk. Серхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после старой мышечной травмы правой ноги, которая напомнила о себе на Клубном Чемпионате Мира.

Стало известно, что капитан «Реала» пропустит ближайший матч 1/8 финала Кубка Короля с «Севильей», который состоится 4 января. Учитывая, что Зинедин Зидан предпочитает избегать даже малейшего риска, Рамос, вероятнее всего, будет отсутствовать и в игре с «Гранадой», которая состоится в рамках Ла Лиги 7 января.

Возвращения капитана «сливочных» на поле стоит ждать только к 12 января – в ответном матче Кубка Короля на «Рамон Санчес Писхуан», то есть спустя 25 дней после финала Клубного Чемпионата Мира, ставшего для Рамоса последним матчем в ушедшем году.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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