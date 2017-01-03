Домагой Вида интересен Галатасараю

«Галатасарай» рассматривает вариант с приобретение защитника «Динамо» Домагоя Виды.
По информации турецких СМИ, стамбульский клуб готов предложить киевскому клубу около 5 миллионов евро за 27-летнего футболиста.
Напомним, ранее интерес к Виде проявлял «Бешикташ». Контракт футболиста истекает летом 2018 года, сам хорват не горит желанием покинуть киевский клуб.
Источник — Fanatik
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