Домагой Вида интересен Галатасараю

короче пацаны, чего вы паритесь? Куплю щас его в карьере, в фифа 16, в Барселону, пускай там лавк...

Ну ни в какую Барсу он не попадёт. Ну сколько Вы тут написали об этой чепухе.

ВИДНО КАК ВСЕ-ТАКИ ДЫРКОФАНОВ КОЛБАСИТ что есть только два такие успешные клуба в Европе - Порту ...