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Домагой Вида интересен Галатасараю

Стамбульский клуб намерен приобрести защитника киевского «Динамо» за €5 млн

  • 03.01.2017 08:10
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dynamo.kiev.ua. Домагой Вида
© dynamo.kiev.ua. Домагой Вида

«Галатасарай» рассматривает вариант с приобретение защитника «Динамо» Домагоя Виды.

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб готов предложить киевскому клубу около 5 миллионов евро за 27-летнего футболиста.

Напомним, ранее интерес к Виде проявлял «Бешикташ». Контракт футболиста истекает летом 2018 года, сам хорват не горит желанием покинуть киевский клуб.

 

Источник — Fanatik

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