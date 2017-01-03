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Арьен РОББЕН: «Уход из Реала — шаг назад в карьере»

Нидерландский футболист рассказал о своем переходе в «Баварию»

  • 03.01.2017 07:50
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ФК Бавария. Арьен Роббен
© ФК Бавария. Арьен Роббен

Вингер «Баварии» Арьен Роббен рассказал о деталях своего ухода из мадридского «Реала».

«Это было немного странное лето, Флорентино Перес вернулся, и тут же стал тратить огромные деньги на футболистов. Роналду, Кака, Бензема, Хавби Алонсо, все они пришли тем летом.

Клуб продал меня, чтобы вернуть часть потраченных денег. Но я не хотел уходить, начало сезона было многообещающим.

Решение перебраться в «Баварию» стало самым трудным в моей жизни. На то время немецкий клуб не был так силен, как сейчас, и это был шаг назад в карьере.

Сейчас я провожу восьмой сезон за «Баварию» и чувствую себя частью команды», - сказал Роббен.

Источник — Goal.com

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