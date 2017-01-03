Агуэро поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров Ман Сити

© ФК Манчестер Сити. Серхио Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю. Мяч в ворота «Бернли» (2:1) в рамках 20-го тура АПЛ стал для аргентинского нападающего 153-м за «Ман Сити».

Таким образом, Агуэро сравнялся с Колином Беллом по количеству забитых мячей за «горожан». Впереди только Томми Джонсон (166 голов) и Эрик Брук (177).

В сезоне 2016/2017 Серхио Агуэро сыграл 14 матчей в Премьер-лиге и забил 11 мячей.

Источник — Sport.ua

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