Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агуэро поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров Ман Сити

Только два футболиста в истории клуба забивали за «горожан» больше голов

  • 03.01.2017 07:34
  • 284 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Серхио Агуэро
© ФК Манчестер Сити. Серхио Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю. Мяч в ворота «Бернли» (2:1) в рамках 20-го тура АПЛ стал для аргентинского нападающего 153-м за «Ман Сити».

Таким образом, Агуэро сравнялся с Колином Беллом по количеству забитых мячей за «горожан». Впереди только Томми Джонсон (166 голов) и Эрик Брук (177).

В сезоне 2016/2017 Серхио Агуэро сыграл 14 матчей в Премьер-лиге и забил 11 мячей.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.