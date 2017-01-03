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ОФИЦИАЛЬНО: Райан Бабель — игрок Бешикташа

Нидерландский форвард перешел в турецкий клуб на правах свободного агента

  • 03.01.2017 07:19
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bjk.com.tr. айан Бабель
© bjk.com.tr. айан Бабель

Стамбульский «Бешикташ» подписал нидерландского нападающего Райана Бабеля. Срок действия соглашения рассчитан на 2,5 года.

В первый полгода 30-летний форвард заработает в турецком клубе 1,2 миллиона евро. В следующих двух сезона Бабель получит по 2,1 млн.

Напомним, ранее футболист выступал в испанском «Депортиво». По окончанию срока контракта стороны не стали продлевать трудовое соглашение, и Бабель перешел в «Бешикташ» на правах свободного агента.

Источник — ФК Бешикташ

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