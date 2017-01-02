Мищенко покинул Ильичевец

© fcilich.com. Олег Мищенко

27-летний полузащитник Олег Мищенко возвращается в «Амкар». В «Ильичевце» он сыграл шесть матчей и забил один мяч.

Также команду Александра Севидова покидают Михаил Пыско и Владислав Нехтий.

Пыско в текущем сезоне провел за приазовцев 2 матча в чемпионате (всего 24 игры за «Ильичевец»), Нехтий — 10 игр.

Источник — ФК Ильичевец

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