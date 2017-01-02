Ман Юнайтед во втором тайме дожимает Вест Хэм

Обе команды еще два дня назад проводили матчи прошлого тура Премьер-лиги, и составы потерпели небольшую ротацию. У хозяев не было травмированного Нобла, Моуриньо поменял Марсьяля на Лингарда, но в целом стартовые линии выглядели боевыми.

Первый тайм не был насыщенным событиями, но пару эпизодов можно вспомнить. Уже на 15-й минуте «Вест Хэм» остался в меньшинстве. Фегули жестко принял мяч и въехал в ноги Джонсу, который тоже совершил отчаянный прыжок. Можно было и пожалеть алжирца, но Майкл Дин дал ему прямую красную карточку. МЮ не спешил сразу включать серьезный натиск, но вполне могли выйти вперед во второй части тайма: боковой рефери не заметил небольшой оффсайд у Валенсии, который с какого-то метра не сумел замкнуть передачу от Мхитаряна. Удивительным образом Антонио пробил во вратаря, а потом еще и в штангу. «Молотки» ответили двумя опасными ударами Лансини.

В том же ключе начался и второй тайм. МЮ не торопился, но много владел мячом и оказывал давление на ворота соперника. Забить помог выход Рэшфорда. Уже через 5 минут после появления на поле Маркус совершил рейд с левого фланга к лицевой, обыграл двоих соперников и выкатил под удар Мате. Хуан не промахнулся. 0:1!

Моуриньо ненадолго перешел на игру в трех защитников, но после гола вернул баланс. Казалось, МЮ попробует засушить игру, но все же «манкунианцы» продолжили держать мяч и проводить атаки. Закончилось все за 12 минут до конца встречи, когда от Андера мяч отскочил к Златану, а тот расстрелял ворота. Судьи, правда, вновь проморгали оффсайд у игрока «красных». Кстати, Рэшфорд еще как минимум дважды был близок к оформлению ассиста, но его партнеры не забивали из выгодных позиций.

МЮ побеждает в шестой игре подряд, набирает 39 очков и догоняет «Тоттенхэм». «Вест Хэм» опускается на 13-ю строчку.

«Вест Хэм Юнайтед» - «Ман Юнайтед» - 0:2

- Хуан Мата, 63, Златан Ибрагимович, 78

«Вест Хэм Юнайтед»: Даррен Рэндольф, Аарон Крессвелл, Анджело Огбонна, Уинстон Рид, Мануэль Лансини (Андре Айю, '89), Михаил Антонио, Педро Обианг, Хавард Нордтвейт, Шейку Куяте (Эдимилсон Фернандеш, '82), Софьен Фежули, Димитри Пайе (Энди Кэрролл, '69)

«Ман Юнайтед»: Давид де Хеа, Генрих Мхитарян (Крис Смоллинг, '65), Маркос Рохо, Фил Джонс, Андер Эррера, Антонио Валенсия, Майкл Каррик, Поль Погба, Маттео Дармиан (Хуан Мата, '46), Златан Ибрагимович, Джессе Лингард (Маркус Рэшфорд, '58)

Димитри Пайе, 29. Хавард Нордтвейт, 91. - Маттео Дармиан, 42. Антонио Валенсия, 75.

Софьен Фежули, 15.

Автор — Антон Светличный, Sport.ua

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