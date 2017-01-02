Николай МЕДИН: «Грустная статистика украинских клубов – случайность»

© gazetavv.com. Николай Медин

Микола Медін вважає випадковими невдачі наших клубів у єврокубках.

«Уперше за останні п'ять років лише один наш клуб продовжить боротьбу за трофей у весняній єврокубковій частині, - сказав Микола Медін, - Не думаю, що варто звикати до таких сумних показників. Я вважаю, що ця сумна статистика є випадковістю. У наступному сезоні футбольну весну можуть нам подарувати аж три клуби: «Шахтар», «Динамо» та «Зоря». Принаймні я в це вірю».

Источник — ПлюсСпорт

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