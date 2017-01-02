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Киевский Арсенал ищет точечное усиление

Команде нужны игроки в центр обороны и полузащиты

  • 02.01.2017 20:26
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ФК Арсенал Киев. Сергей Литовченко
© ФК Арсенал Киев. Сергей Литовченко

Трансферная политика киевского «Арсенала» в зимнее межсезонье, судя по всему, будет предельно взвешенной. Больших изменений в составе «канониров» уж точно не стоит ждать. Во всяком случае, так утверждает главный тренер команды Сергей Литовченко.

«Прежде всего, хотел бы отметить, что в отпуск мы ушли без долгов по зарплате и только с одной кадровой потерей - в «Рухе» решил продолжить карьеру защитник Иван Билый. Все остальные - на месте. Усиление будет, но только точечным. Ищем исполнителей в центр обороны и в центр полузащиты», – отметил Литовченко.

Источник — Footboom

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