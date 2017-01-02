Мирон МАРКЕВИЧ: «Серьезных результатов можно ждать только от Шахтера»

© Sport.ua. Мирон Маркевич

Авторитетний тренер розповів про свої очікування від наступного футбольного сезону.

Уперше за останні п’ять років лише один клуб продовжить боротьбу за трофей у весняній єврокубковій частині. «Я вважаю, що нам треба звикати до погіршення показників, - заявив Мирон Маркевич, - Все-таки рівень чемпіонату України різко падає, клуби опускаються у фінансові ями. Серйозних результатів варто чекати лише від «Шахтаря», якщо він збереже склад. Інші клуби крокують по спадаючій прямій».

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.