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Мирон МАРКЕВИЧ: «Серьезных результатов можно ждать только от Шахтера»

Специалист считает, что уровень чемпионата Украины резко падает

  • 02.01.2017 19:56
  • 697 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Мирон Маркевич
© Sport.ua. Мирон Маркевич

Авторитетний тренер розповів про свої очікування від наступного футбольного сезону.

Уперше за останні п’ять років лише один клуб продовжить боротьбу за трофей у весняній єврокубковій частині. «Я вважаю, що нам треба звикати до погіршення показників, - заявив Мирон Маркевич, - Все-таки рівень чемпіонату України різко падає, клуби опускаються у фінансові ями. Серйозних результатів варто чекати лише від «Шахтаря», якщо він збереже склад. Інші клуби крокують по спадаючій прямій».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    dimonlimonov
      dimonlimonov, 02.01.2017 20:08
    +2
    В стране с ущербной экономикой априори не может быть сильного футбольного чемпионата. Хреначе Маркевич тут удивляется.
    Классный тренер, иди зарабатывай на пенсию в нормальных чемпионатах, ты этого заслужил, редкий украинский тренер которого уважаю - это Маркевич.
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