Мирон МАРКЕВИЧ: «Серьезных результатов можно ждать только от Шахтера»

Авторитетний тренер розповів про свої очікування від наступного футбольного сезону.
Уперше за останні п’ять років лише один клуб продовжить боротьбу за трофей у весняній єврокубковій частині. «Я вважаю, що нам треба звикати до погіршення показників, - заявив Мирон Маркевич, - Все-таки рівень чемпіонату України різко падає, клуби опускаються у фінансові ями. Серйозних результатів варто чекати лише від «Шахтаря», якщо він збереже склад. Інші клуби крокують по спадаючій прямій».
Источник — ПлюсСпорт
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Классный тренер, иди зарабатывай на пенсию в нормальных чемпионатах, ты этого заслужил, редкий украинский тренер которого уважаю - это Маркевич.
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