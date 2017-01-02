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Жуниор МОРАЕС: «Я счастлив в Киеве»

Форвард «Динамо» подвел итоги прошедшего года

  • 02.01.2017 19:32
  • 495 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Жуниор Мораес
© Sport.ua. Жуниор Мораес

Нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес признал, что прошлый год не был лучшим для команды Сергея Реброва.

— 2016-й был для меня годом многих индивидуальных достижений, но как команда мы не были на хорошем уровне. Несмотря на достижение сезона 2015/16, «Динамо» вылетело уже в первом раунде Лиги чемпионов. У меня есть еще полтора года контракта в Киеве, и я очень счастлив там. Несмотря на холод, — цитирует Мораеса, который сейчас проводит отпуск в бразильском Сантосе, Globo Esporte.

Лучший бомбардир УПЛ текущего сезона (10 голов) также признался: верит, что в 2017-м «Динамо» сможет побороться за золото в Украине и удивить в Лиге чемпионов.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    dknedounbas
      dknedounbas, 02.01.2017 20:09
    -2
    А я не счастлив, что ОН в Киеве - без него Динамо набрало бы гораздо больше очков, да и в Лиге чемпионов ляпы Мораеса слишком дорого стоили
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    Dynamo_s_Dnepra
    online
      Dynamo_s_Dnepra, 02.01.2017 20:38
    +3
    dknedounbas, 02.01.2017 20:09
    А я не счастлив, что ОН в Киеве - без него Динамо набрало бы гораздо больше очков, да и в Лиге чемпионов ляпы Мораеса слишком дорого стоили

    флаг россии, плюс "донбасс" в нике. Это значит что ты болельщик шахтера. А болельщик этого клуба только такое и может написать
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