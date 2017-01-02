В Академии Днепра погасили долги за 2015-й год

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Задолженность по заработной плате в «Днепре» погашают не только футболистам, тренерам и обслуживающему персоналу - под выплаты попали и тренеры клубной Академии. Совсем недавно они получили оклад за декабрь 2015 года. Кроме того, были проплаты за сентябрь-ноябрь прошлого года, но уже не от клуба, а от одной Общественной организации, которая с некоторых пор (очевидно, формально) имеет определенное отношение к Академии «Днепра».

«Днепр», к слову, не первый день находится в подвешенном состоянии: ФИФА уже пригрозила клубу снятием очков и переводом в первую лигу из-за отказа выплатить долг предыдущим тренерам во главе с испанцем Хуанде Рамосом.

Источник — Footboom

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