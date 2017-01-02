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Ильичевец расстался с тремя игроками

Мариупольскую команду покинули Пыско, Нехтий и Мищенко

  • 02.01.2017 19:05
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Метки
ФК Ильичевец
© ФК Ильичевец

«Ильичевец» расстался с тремя футболистами. Мариупольскую команду покинули Михаил Пыско и Владислав Нехтий. Михаил в текущем сезоне провел за приазовцев 2 матча в чемпионате (всего 24 игры за «Ильичевец»), Владислав — 10 игр.

Также клуб расстался с Олегом Мищенко (6 матчей, 1 гол). Арендное соглашение между «Амкаром», который владеет правами на Олега, и «Ильичевцем» подошло к концу.

Источник — ФК Ильичевец

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