Ильичевец расстался с тремя игроками

«Ильичевец» расстался с тремя футболистами. Мариупольскую команду покинули Михаил Пыско и Владислав Нехтий. Михаил в текущем сезоне провел за приазовцев 2 матча в чемпионате (всего 24 игры за «Ильичевец»), Владислав — 10 игр.
Также клуб расстался с Олегом Мищенко (6 матчей, 1 гол). Арендное соглашение между «Амкаром», который владеет правами на Олега, и «Ильичевцем» подошло к концу.
Источник — ФК Ильичевец
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