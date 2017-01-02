Ливерпуль оступился в игре с Сандерлендом, МанСити одолел Бернли

Чемпионат Англии. 20-й тур
«Вест Бромвич» – «Халл» – 3:1
Голы: Снодграсс, 21, Маколи, 62, Морисон, 73 – Брант, 49
«Вест Бромвич»: Фостер, Эванс (Ньом, 30), Маколи, Доусон, Брант, Флетчер, Якоб, Моррисон, Филлипс, Шадли (Робсон-Кану, 62), Рондон (Макклейн, 87).
«Халл»: Маршалл, Магуайр, Дэвис (Хенриксен, 84), Доусон, Ливермор, Аль-Мухаммади, Хаддлстоун, Клукас, Снодграсс, Диоманде, Мбокани (Мэйсон, 65).
«Сандерленд» – «Ливерпуль» – 2:2
Голы: Дефо, 25, с пенальти, 84, с пенальти – Старридж, 19, Мане, 72
«Сандерленд»: Манноне, Лав, Джилободжи, ван Анхолт, О′Ши, Родуэлл (Манкильо, 65), Ларссон, Ндонг, Янузай (Хазри, 79), Дефо, Борини.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Клайн, Ловрен, Милнер (Морено, 46), Джан, Лаллана, Фирмино, Вейналдум (Ориги, 73), Мане, Старридж (Лейва, 80).
Предупреждения: Родуэлл (13), Милнер (30), Ларссон (51), Мане (83), Лаллана (83)
«Эвертон» – «Саутгемптон» – 3:0
Голы: Валенсия, 73, Бейнс, 81, с пенальти, Лукаку, 89
«Эвертон»: Роблес, Фунес Мори, Бейнс, Коулмэн, Уильямс, Леннон (Валенсия, 61), Дэвис, Гуйе, Баркли (Бэрри, 85), Лукаку, Кэлверт-Льюин (Миральяс, 12).
«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Йосида, Соареш (Стивенс, 6), Редмонд, Уорд-Проуз, Тадич (Буфаль, 67), Класи (Лонг, 78), Родригес, Ромеу, Маккуин.
Предупреждение: Уорд-Проуз (40)
«Манчестер Сити» – «Бернли» – 2:
Голы: Клиши, 58, Агуэро, 62 – Ми, 70
«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Клиши, Санья, Коларов, Туре, Фернандиньо, де Брюйне, Навас (Сильва, 46), Стерлинг (Стоунз, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46).
«Бернли»: Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Арфилд (Бэмфорд, 88), Барнс (Воукс, 69), Грэй.
Предупреждения: Хендрик (38), Туре (41), Коларов (71), Санья (71), Кин (80), Грэй (90), Сильва (90)
Удаление: Фернандиньо (32)
Источник — Sport.ua
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