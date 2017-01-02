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Фернандиньо получил третью красную карточку в последних шести матчах

Полузащитник «Манчестер Сити» был удален с поля в поединке с «Бернли»

  • 02.01.2017 18:15
  • 1234 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Манчестер Сити. Фернандиньо (справа)
© ФК Манчестер Сити. Фернандиньо (справа)

Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо получил красную карточку на 32-й минуте поединка 20-го тура АПЛ против «Бернли» при счете 0:0.

Бразильский футболист жестко сыграл против Йоханна Гудмундссона, за что и отправился в раздевалку досрочно.

Это удаление стало для игрока третьим в последних шести поединках за «горожан». Два раза Фернандиньо получал красные карточки в чемпионате и один раз в Лиге чемпионов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 02.01.2017 18:28
    -3
    Це вам не Україна і не шахтар де суді як завжди (нічого не бачать)
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    Сергей Чичирко
    Сергей Чичирко, 02.01.2017 18:31
    -2
    Вова Бойко, 02.01.2017 18:28
    Це вам не Україна і не шахтар де суді як завжди (нічого не бачать)
    Еще скажи что он не уровень мансити, блаблабла
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    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 02.01.2017 18:40
    +2
    смотрел его последнюю игру... грубовато начал играть, вспомнил его последние игры за ШД
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