Фернандиньо получил третью красную карточку в последних шести матчах

© ФК Манчестер Сити. Фернандиньо (справа)

Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо получил красную карточку на 32-й минуте поединка 20-го тура АПЛ против «Бернли» при счете 0:0.

Бразильский футболист жестко сыграл против Йоханна Гудмундссона, за что и отправился в раздевалку досрочно.

Это удаление стало для игрока третьим в последних шести поединках за «горожан». Два раза Фернандиньо получал красные карточки в чемпионате и один раз в Лиге чемпионов.

Источник — Sport.ua

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