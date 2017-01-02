Виктор ГРАЧЕВ: «Выживет Украина – выживет и футбол»

© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Відома в Україні постать має погані передчуття на новий рік.

«Як це не прикро визнавати, але Україна опинилася в руках політиків, - сказав Віктор Грачов, легендарний в минулому футболіст «Шахтаря», - Я маю погані передчуття на наступний рік з огляду на те, які політики нині в Україні. Вони можуть з Україною зробити будь-що. Я все-таки надіюсь, що Україну збережуть. Якщо виживе Україна, виживе і наш футбол. Він також опинився в руках політиків. Навіть у покинутих Богом країнах існує футбол. Якщо його нема, нема країни. Ця гра дарує емоції, задоволення, радість. Надіюсь, що житиме як Україна, так і її футбол».

Источник — ПлюсСпорт

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